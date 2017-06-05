苗61線崩塌多 鄉公所修路經費少苦撐
梅雨鋒面帶來的豪大雨，讓苗栗山區道路落石不斷，大湖通往泰安的苗61、苗62線均屬鄉道，但養護經費遠遠不足，地方公所沒錢也要咬牙修，盼中央及縣府協助進行邊坡整治。
通往泰安後山的重要道路苗61線這次雨災受損嚴重，位在2.5公里到3公里處的屯兵營段，3天內坍方2次，而通往泰安溫泉區的苗62線砲石段也至少清運2次，脆弱的地質條件，讓搶修第一線的公所疲於奔命。
大湖鄉長胡娘妹表示，公所1年的養護經費只有150萬元，要負責苗60、苗61、苗62、苗54、苗55、苗56線等，經費遠遠不足，其中苗61、苗62遇雨就有崩塌落石的危機，地方反映修不勝修，盼治標先治本，做好邊坡整治才能杜絕落石砸傷人車的威脅。
鄉公所每年將法定預算的百分之一作為災害預備金，鄉道遇到落石或坍方需搶修、搶通，就只能靠災害預備金，胡娘妹說，這次梅雨季一口氣就降下超過510毫米，湖東道、栗林村白石下、苗農大30道等地都有路基滑落、走山等狀況，經費問題讓地方也很頭痛，不過就算沒錢還是要修，畢竟關係到學生就學、農民農產品運輸等問題，路一定得通。
縣工務處工程科表示，一般搶修、搶險等多由公所執行，邊坡路基坍塌滑落、整治等才會是報縣府進行複勘，再呈報中央納入討論，苗61線這2年未有災害搶修紀錄，這次雨災也須等地方陳報再處理。
(中時)
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