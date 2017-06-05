年改座談衝突 退將胡筑生不起訴

年金改革委員會去年底舉辦分區座談，引發不滿群眾激烈抗爭。北市警方蒐證後認為，退役中將、監督年金改革行動聯盟副召集人胡筑生，在北區座談會中未聽從警方警告解散群眾，依違反集會遊行法送辦。台北地檢署調查，當時警方未依規定舉牌3次，今日處分胡不起訴。

(中時)