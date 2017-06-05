豪雨成災 仁愛鄉各部落聯外道路柔腸寸斷 請民眾勿冒然上山
楊樹煌／南投報導
連日豪雨成災，仁愛鄉各部落聯外道路，雖經南投縣政府與仁愛鄉公所進行全力搶修，但不少道路仍是柔腸寸斷，投80線通往惠蓀林場、投83線通往萬豐部落、投71線通往武界部落僅能單線通車或限制行駛小型車，目前力行產道和台8線木蘭橋段仍是交通中斷。
仁愛鄉的偏鄉產業道，因都位處偏遠山區，地質脆弱，每當豪雨來襲，沿線各部落聯外道路，不是土石崩塌，就是地基下陷，造成交通受阻，尤其投89線力行產業道路，更是災情慘重。
根據仁愛警分局和仁愛鄉公所初步了解，力行產業道路49-50公里邊坡大面積崩塌，土石大量下滑，交通中斷；35公里處路基淘空，瑞岩村民僅能經由翠慈產業道路通往霧社、30.8公里處也因坍方嚴重，只能通行小型高底盤車，紅香溫泉對外交通，得由望洋產道轉翠慈產業道路繞道通行。
另力行產業道路14.3-14.5公里及10公里處，因土石大量崩落，交通中斷，正由工務單位全力搶修中；投83線霧社至萬豐產業道路，在14公里處因路基淘空，僅能單線通車，投71線武界道路13公里處，土石坍方，也是單線通車。
台8線中橫公路的97公里處，因土石大量崩塌及109公里處，因路基淘空，目前兩處都陷交通中斷中；警方籲請民眾要進出山區道路，要先查詢，否則勿冒然上山，以免受困。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。