豪雨成災 仁愛鄉各部落聯外道路柔腸寸斷 請民眾勿冒然上山

▲仁愛鄉力行產業道路沿線柔腸寸斷，土石大量滑落又路基下陷，根本無路可通行。（民眾提供）

▲仁愛鄉投89線力行產業道路災情慘重，沿線土石崩塌纍纍，交通中斷，車輛無法通行。（民眾提供）

楊樹煌／南投報導

連日豪雨成災，仁愛鄉各部落聯外道路，雖經南投縣政府與仁愛鄉公所進行全力搶修，但不少道路仍是柔腸寸斷，投80線通往惠蓀林場、投83線通往萬豐部落、投71線通往武界部落僅能單線通車或限制行駛小型車，目前力行產道和台8線木蘭橋段仍是交通中斷。

仁愛鄉的偏鄉產業道，因都位處偏遠山區，地質脆弱，每當豪雨來襲，沿線各部落聯外道路，不是土石崩塌，就是地基下陷，造成交通受阻，尤其投89線力行產業道路，更是災情慘重。

根據仁愛警分局和仁愛鄉公所初步了解，力行產業道路49-50公里邊坡大面積崩塌，土石大量下滑，交通中斷；35公里處路基淘空，瑞岩村民僅能經由翠慈產業道路通往霧社、30.8公里處也因坍方嚴重，只能通行小型高底盤車，紅香溫泉對外交通，得由望洋產道轉翠慈產業道路繞道通行。

另力行產業道路14.3-14.5公里及10公里處，因土石大量崩落，交通中斷，正由工務單位全力搶修中；投83線霧社至萬豐產業道路，在14公里處因路基淘空，僅能單線通車，投71線武界道路13公里處，土石坍方，也是單線通車。

台8線中橫公路的97公里處，因土石大量崩塌及109公里處，因路基淘空，目前兩處都陷交通中斷中；警方籲請民眾要進出山區道路，要先查詢，否則勿冒然上山，以免受困。

(中時)