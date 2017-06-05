蘇花公路周末白天開放通行、不管制

蘇花公路112.6公里處因落石而封閉，但經搶修後，公路總局今天宣布周六、日白天開放通行，但平常日仍維持3階段通車。（公路總局提供）

蘇花公路112.6公里處端午連假期間因落石封路，6月1日起分3階段通車，經公路總局搶修後，今天（5日）宣布逢周六、周日清晨6時至傍晚6時開放通行，但周一至周五仍維持3階段通車。

蘇花公路112.6公里處（蘇澳至東澳段）周一至周五分3階段通車，3階段分別是清晨6時至上午9時、中午12時至下午1時、下午4時至傍晚6時。

公路總局經評估後，決定周六、周日的清晨6時至傍晚6時開放通行，晚間封路管制，但周一到周五仍維持3階段通車。

公路總局第四區養護工程處表示，如搶修順利、後續工程未受天候影響，希望在暑假每天白天都能不管制開放通行，以因應暑假湧入花東的大量車潮。

(中時)