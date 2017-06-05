趁店員不注意偷貨款 北市麻油雞大盜栽了
上月底，北市林森北路知名麻油雞名店遭竊，嫌犯趁店家剛開業，忙著張羅食材不注意，彎腰爬進店裡，偷走收銀台旁現金袋後逃逸。轄區中山分局獲報調閱監視器追查，2天後逮捕涉嫌偷竊的48歲陳姓男子，他供稱缺錢犯案，贓款都花光了。
5月29日上午7時30分許，有竊盜、毒品前科的陳姓男子趁店家正準備店內食材時，躡手躡腳進入店家內行竊，偷走放在收銀台櫃檯下的現金袋，得手後旋即離去。店家稍晚發現，損失近10萬新台幣，焦急報案。
中山分局圓山派出所立即派遣員警趕赴現場勘查，並調閱案發地沿線監視器畫面，發現竊賊心思細膩，沿途刻意避開監視器鏡頭，並於犯案後換裝再騎乘機車離去，以為神不知鬼不覺可以躲避警方查緝，然而交通工具已遭警方鎖定，並確認停放萬華區寶興街一帶。
員警埋伏守候，31日晚間9時許查獲陳嫌到案；警方出示案發時監視器畫面，陳嫌坦承犯案不諱，但供稱贓款已花用殆盡，且強調「只有3萬多元，沒有到10萬啦！」警詢後依竊盜罪嫌函送北檢偵辦。
(中時)
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