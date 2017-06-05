梅雨結束？ 彭啟明：只暫歇

連日豪雨，直至今（5）日方歇，台中市南屯區彩虹眷村，再次熱鬧起來，民眾趁著雨停紛紛到花市選購，一掃連日的陰霾，呼吸著經過雨水洗滌的清新空氣。（黃國峰攝）

連日豪雨，直至今（5）日方歇，台中市南屯區彩虹眷村，再次熱鬧起來，民眾趁著雨停紛紛到花市選購，一掃連日的陰霾，呼吸著經過雨水洗滌的清新空氣。

至於這波鋒面走後，是否代表出梅？還會有那嗎大的雨勢？氣象專家彭啟明在臉書表示，根據統計，台灣通常在5月中到6月中，會有幾波的梅雨鋒面接近，中間可能有稍微間斷，等待下一波。要等到鋒面完全結束，台灣不再受梅雨鋒面影響後，才可稱為出梅。

彭啟明也表示，這波鋒面暫時告一段落，鋒面已減弱，預計氣溫會一天比一天高，預計下一波鋒面可能在下周二三，不過時間還久，不確定性還高。

(中時)