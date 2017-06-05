小三通「火燒船」演練 他們來真的！

小三通「火燒船」演練，今天下午在水頭碼頭南堤登場。（圖/李金生）

「人員落海搶救」是操演的重點項目之一。（圖/李金生）

軍、民船艇趕赴現場，操演緊急應變能量。（圖/李金生）

軍、民協力救援，將落海旅客搶救上船。（圖/李金生）

金門岸巡幹員協同消防局將獲救旅客送醫。（圖/李金生）

海上油汙控制和處理也是操演的重點項目之一。（圖/李金生）

賢庵國小的學童開心體驗造價百餘萬元的海巡裝備「熱像儀」。（圖/李金生）

小朋友在消防局大哥哥的指導下，現場學習心肺復甦術。（圖/李金生）

操演相關單位展現團隊合作與緊急應變的能力。（圖/李金生）

一項假設「小三通」客輪發生火燒船的緊急救難演練，今（5）日下午在水頭碼頭南堤登場，海巡署邀集軍、民相關單位在聯合搜索操演中，展現有備無患與團隊合作的應變能力。

已經邁入第16個年頭，每年往來旅客逾150萬人次的金門「小三通」，在2008年2月16日曾發生廈門籍小三通客船「同安號」火燒船，兩岸船隻協力滅火的嚴重事故。雖然這場意外無人傷亡。但此後兩岸經常舉辦救災演練，確保海上交通安全。

今天下午，在金門岸巡總隊的規畫下，邀集海、岸巡隊和金門縣消防局、水頭港消分隊、兩棲偵察營、金門縣潛水協會、金門縣海上救生協會及金廈航運等單位在水頭碼頭南堤會師，重新再「溫習」一下海上救災的標準流程，操演狀況包括「小三通」客船失火處置、船員和旅客落海救援及油汙外洩處理。

主辦單位也邀請賢庵國小與金門大學海洋邊境系學生到場觀摩，並體驗熱像儀、快潛戰術水肺系統及電子內視檢查搜索鏡等海巡署裝備。

小朋友看到客輪突然失火冒煙，人員相繼倉皇跳海求生，在分秒必爭的緊急情況下，船艇馳騁穿梭海上，最後成功化解危機的過程，不斷驚叫和鼓掌加油，讓操演更加的熱鬧精采，也扎根海上求生與救難的安全概念。

(中時)