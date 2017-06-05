花蓮》蘋果劇團又來了 下鄉花蓮小校巡迴演出

知名兒童劇團「蘋果劇團」輕鬆活潑的表演，逗得學童哈哈大笑。（許家寧攝）

蘋果劇團暑期將帶來精采劇碼，為花蓮偏鄉兒童帶來歡笑。（許家寧攝）

喜愛戲劇的小朋友有福了！國內知名兒童劇團「蘋果劇團」7月起將巡迴花蓮18所偏鄉小校，演出《福爾摩沙傳奇》、《宇宙星球歷險記》等經典劇目，並招募「小演員」參與戲劇夏令營，一起與劇中主角粉墨登場，打造一場屬於自己冒險的奇幻旅程。

花蓮縣文化局「戲劇萬花筒」暑期活動，今年邀請「蘋果劇團」在暑假期間規劃全縣18場兒童劇，免費校園巡迴演出，此外，暑期夏令營活動也讓參與夏令營的花蓮小朋友有機會站上大舞台「飆戲」，為學童創造不一樣的暑假生活，在炎熱的暑假也能「收穫滿滿！」

往年廣受好評的校園巡演，今年再度深入花蓮各鄉鎮市，蘋果劇團準備經典劇目「福爾摩沙傳奇」、「宇宙星球歷險記」，今天在鑄強國小邀請木偶哥哥、弓箭手姊姊等角色為暑期活動搶先「暖身」，輕鬆又活潑的表演內容逗得學童們哈哈大笑。

福爾摩沙傳奇融入台灣與花蓮歷史人文色彩，以穿梭時空的冒險方式，將經典歷史事件與傳說故事，靈活再現於小朋友眼前；宇宙星球歷險記則以宇宙科學元素，利用LED星星燈製造流星雨戲劇效果，延伸孩子們對浩瀚無際的宇宙幻想。

文化局陳淑美表示，在推廣藝術普及與深根校園的理念下，今年特別走入社區辦理兒童劇，期待不只是學校師生，更擴大到社區家長一同參與，盼透過每年不間斷的藝術活動，培養孩子們勇於表達自己，讓未來花蓮成為文化與觀光發展的幸福園地。

(中時)