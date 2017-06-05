T.O.P呼麻首現身 竟然笑了！
韓團BIGBANG成員T.O.P今日確定因呼麻遭起訴，其中他僅承認呼麻2次，但否認液態大麻，首爾地方警察廳也即刻解除他的義警身分，決定將他調至首爾陽川區新月洞的第4機動隊。
T.O.P因為呼麻案遭到檢方不拘留起訴，確定將調往第4機動隊，下午時他穿著義警制服戴帽現身，提著一袋行李準備離開江南警署，吸引大批媒體包圍，期間T.O.P並未發表任何隻字片語，僅向媒體露出微笑，隨即搭車離去。
而T.O.P的微笑也吸引網友熱烈討論，「感還很開心啊…」、「反省不夠啊」、「我覺得他不是在開心，是強顏歡笑，感覺評論之後會被噴。」
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(中時電子報)
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