郝明義喊話小英：年輕人不挺前瞻有4大理由

圖為蔡英文總統（左）4日視察雲林石牛溪、大湖口等防洪措施，並聽取簡報。（總統府提供）

蔡英文總統說，前瞻計畫是「百年建設」，非一時工程。但這項預算高達8000億的計畫，未來真的經得起考驗嗎？也許年輕人來檢驗，更能看出前瞻計畫的虛實。前總統顧問、資深出版人郝明義今（5）日投書媒體指出，他詢問了年輕人，發現他們有4大理由難以支持前瞻計畫。

大塊文化出版董事長郝明義在臉書PO文指出，由於前瞻計畫的發端在蔡英文去年底的談話，解鈴還需繫鈴人，所以這封投書是寫給她的。原先郝明義只列了3項，但最近豪雨洪災，所以又加了第4點。

其投書4大重點如下：

「第一個反應是：這麼倉促決定的計畫也能前瞻？」

「第二，是這個主要由各種交通、工程建設所構成的前瞻計畫，與他們所期待或認知的前瞻建設差距太大。」

「第三，是他們看出這次前瞻計畫由地方政府主導的侷限。」

「第四，即使回到硬體與工程項目，他們也懷疑現在的政府是否真的有能力為下一個世代決定他們需要的基礎建設和地方建設。」

在投書中，以最近的暴雨成災為例，前瞻的水資源建設匡列新台幣1151億元治水，主要是為了完成10年前的8年8百億淹水治理規劃，都是以快速排水、高築堤防來保護城市，防止「外水」灌入城市。但是這2天的暴雨洪災，「內水」排不出去的問題同樣嚴重。

郝明義表示，這證明過去最習慣的方法，並不足以面對未來的氣候劇變。起碼就水資源建設來說，絕不是在舊有觀念和方法上加碼投資就能面對問題。

此外，郝明義也提到年輕人的憂慮，「上個世代的視野、知識、技術是否真可以為下一代解決問題，以及將來如果證明不行，現在已經舉債花這麼多錢，那他們還剩什麼資源可以用自己的方法來解決問題？ 」

(中時電子報)