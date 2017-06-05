雪霸國家公園 6日將開放部分登山路線

前往大霸尖山之大鹿林道東線目前有多處坍崩及地基流失，人員通過不易且具潛在危險性；圖為大鹿林道東線8.5K現況。(雪霸處提供)

雪霸國家公園管理處自6月6日5時起恢復園區雪山主東峰線、武陵四秀線(不包含秀霸線)及雪山西稜線之生態保護區入園活動。未開放之路線，雪霸處將陸續進行勘查修復，開放時間屆時另依雪霸處網頁公布為主。

豪雨過後山區土石鬆軟易崩塌，且持續有降雨之機率，雪霸處呼籲，梅雨汛期期間計畫到雪霸園區登山的山友，請隨時留意中央氣象局之天氣預報，做好登山計畫、含撤退計畫與風險評估，登山過程中務必注意自身安全，若遇新舊崩塌之危險路段或困難地形，請謹慎評估通過與否或原路撤返，並請協助回報林道及步道狀況，以利雪霸處進行災修作業。

(中時)