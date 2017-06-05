生命禮儀館內下小雨 生管處加強排水
近日大豪雨肆虐，台中市生命禮儀館因瞬間大雨，慈德堂後方鐵皮天花板因不敵雨勢，雨水瞬間從縫隙處傾瀉入內，家屬和工作人員見狀四處閃躲，「外面下大雨、裡面下小雨」，臨時寄棺處牌位遭雨水淋濕，家屬祭拜時必須穿上雨衣的窘況。生管處表示會檢討改善，不會再讓「大小雨齊下」的情況再發生。
連續幾天大雨、雨勢來得又快又急，還伴隨雷擊，在崇德殯儀館慈德廳後方，因排水系統不敵雨來得太快太多，天花板開始滴水造成地面又濕又滑，殯儀館發生漏水的情形，不僅造成家屬和工作人員不便，牌位被雨水淋溼，對往生者也很不敬。
生命禮儀管理處長陳志銘表示，崇德館禮廳排水管路排水功能正常，對於一般的豪大雨仍能有效的洩流雨水量，因近日的瞬間超級豪大雨量超過管路負荷，宣洩不及才發生雨水溢流至天花板。
生命禮儀管理處指出，崇德殯儀館已進行洩水管路總體檢，未發現洩水管路或屋頂有破損情形，未來評估將增加雨水洩水管路或加大管徑等方式，以提高雨水洩水量和加快洩水速度，避免再次發生漏水事件，避免日後再發生類似情形。
(中時)
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