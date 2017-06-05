衝進派出所搶警槍 民眾：我要自殺
台南市安南區一名男子疑似精神狀況不佳，5日下午1時許突然衝進和順派出所，伸手就要拔出值班警員的腰間配槍，林姓警員嚇一大跳，反手將他制伏，該男則稱「我要奪槍自殺」，警方見他精神有異狀，請社工前來，將他送往嘉南療養院。
「你幹什麼！」和順派出所林姓警員5日下午在所內值班，一名24歲男子突然衝進派出所，一聲不吭逕自走向林員，伸手要從他腰間準備奪槍，警員嚇一大跳，一邊喝止，一邊反手將他制伏。
該名男子是派出所轄區居民，因為精神狀態不佳，經常聲稱遭外星人攻擊，在家不停敲牆壁至造噪音，屢遭鄰居報案防礙安寧，經常出入警所，派出所警員對他並不陌生，每次處理到他的案子，就搖頭嘆「那個外星人又開始了」。
該名男子平常並無太大犯行，5日下午似乎受了刺激，顯得躁動不安，竟然出現奪槍舉動，並稱想自殺，幸好林員機警制伏，將他約束在座位上，通知社工評估後，送往嘉南療養院治療。
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