洪秀柱：主席交接時程、中央委員提名 可彈性處理

中國國民黨主席洪秀柱5日於中央黨部主持總理紀念月會時，針對黨主席選舉相關議題發表談話。洪秀柱首先感謝黨工同仁在這次選舉中的辛勞，她強調，中國國民黨有史以來的黨內選舉，從沒有如此的公平、公正、公開、透明，各陣營可派人參與選務監督，有任何意見也是合議辦理，有人說現任主席有主場優勢、內場優勢，事實上「什麼勢都沒有，我們是照章行事」！

洪秀柱表示，這次選舉她內心非常安慰，沒有請客吃飯、綁樁固票，全部都在宣揚自己的理念的狀況下，她能獲得五萬多票堅定支持，內心充滿感恩與感謝，沒有任何不愉快。

洪秀柱指出，很遺憾最近媒體報導認為國民黨仍在選後內鬥、爭權，但「這個黨無權可爭、無利可圖，我們是一無所有」，任何人來擔任主席都是承擔，她也感謝主席當選人吳敦義願意承擔，相信基於吳敦義年行政歷練、人脈、金脈，將能合乎大家的期望，為黨解決許多燃眉之急，甚至開創更好的未來。

對於連日來有關中央委員、中常委選舉時程的紛擾，洪秀柱特別說明，當年十七全在國父紀念館舉行，因同時選中央委員及中常委，全場只見旗幟飄揚，大家紛紛拉票，馬英九前主席因而指示改善，希望選舉不要跟全代會混在一起，因此在十八全時即將選舉與會議分開，先選中央委員、中常委，然後再開全代會，當時黨主席是吳伯雄，秘書長是吳敦義。

主席強調，若純粹看黨章文字，中央委員及中常委提前選，或與規定文字不盡相同，但吳伯雄前主席當年也清楚的解釋於法並無不合，在場沒有任何異議。之後十九全比照十八全辦理，今年的二十全則比照十八全、十九全，預定於7月8日進行中央委員選舉，7月29日進行中常委選舉，8月20日舉行全代會。

至於有人認為空窗期太長，洪秀柱表示她也有同感，但黨章規定全代會前三個月選黨主席，她的任期在820全代會召開時屆滿，選舉時間因而在5月20日。至於中央委員及中常委選舉日期則循十八全、十九全的方式，雖有人提出疑義，認為應回歸黨章制度，但事實上，以往迄今黨章與現狀確實有所出入，包括公告日期不足，甚至有黨主席任期超過的情事。

洪秀柱指出，她希望盡可能遵循制度，但也要顧及黨務發展的實際需求，中央委員與中常委選舉期盼能如期進行，但她可以提早交卸主席職務，因此交接雙方協調時即提出七月底、七月中甚至七月初的方案。

洪秀柱強調，外界認為她要掌握提名權，但並非如此。中央委員獲提名不見得一定選得上，依照慣例，現任的只要願意參選，我們一律提名，210位中有160位左右願意繼續參選，剩下的50位名額，以及大陸黨代表合格的人數83人，應選名額50至60人，期盼大家一起研究解決。

洪秀柱表示，她強調可彈性處理，為了黨的發展，希望儘快把權力交出，未來地方黨部主委直選、2018人事布局，各方面都需要花很長的時間，讓下屆主席越早進入狀況越好。期盼主席當選人吳敦義能儘快安排交接事宜，畢竟黨在這樣艱困時期，已沒時間浪費。

洪秀柱指出，中國國民黨是有百年光榮歷史的政黨，這代人如何將招牌擦亮，塑造真正的、和別人不一樣的品牌，選舉時才能讓民眾有選擇的方向，期盼大家不要忘記中心思想、黨德、黨魂，也期盼新任黨主席能夠開創新局，讓黨更為壯大，聽說民進黨全國黨工不到300人，國民黨必須胼手胝足，記取理想與目標勇往前行，才會有未來！

(旺報)