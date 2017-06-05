飼主因案入獄 桃園平鎮40隻高山犬盼領養
桃園市平鎮區1名飼主養了40隻高山犬，但4月因案入獄，犬隻交由家人照顧。但家人害怕大型犬，只能在犬舍圍牆外丟飼料。求助桃園市推廣動物保護協會、桃園市動保處介入後，希望能有民眾認養，以免犬隻送到收容所。
桃園市推廣動物保護協會表示，5月中旬接獲通知，得知此事後到犬舍了解狀況，發現犬隻狀況不佳，部分狗狗身上還有傷、皮膚狀況不佳、罹患毛囊蟲，有1隻黃色的高山犬送醫還驗出有犬瘟。
協會說，因為家人不想代為飼養這批犬隻，因此若長期無人領養，40隻高山犬就會依「桃園市犬貓收容及處理收費標準」，由家人以每隻3500元交由動保處處理，但因為這批狗是大型犬，若送到新屋收容所，勢必擠壓原有動物空間，也會對原收容犬隻、工作人員造成很大的壓力。
協會表示，希望有民眾可以協助認養，將贊助每隻被領養的高山犬8合1預防針、篩檢費用，動保處也有絕育補助供民眾申請。但協會也補充，目前有1隻高山犬驗出犬瘟，後續挑了幾隻篩檢，雖然沒有再驗出，但不排除有風險存在，建議領養人的家中最好沒有其他狗，或是原本的狗定期每年注射預防針。有意認養者可洽桃園市推廣動物保護協會，電話：0910286617。
(中時)
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