樹人國小老鋼琴修復　悠悠樂音續伴童

原擺放在樹人國小倉庫內的鋼琴，調音師根據鋼琴出廠序號判斷，鋼琴擁有將近百年的歷史，相當難得。（萬于甄攝）

樹人國小老鋼琴在校長劉裕承積極爭取修復下，鋼琴又可發出美妙的琴音，繼續陪伴孩童。（萬于甄攝）

樹人國小校長劉裕承表示，老舊鋼琴應是民國35年學校創立20周年時，由當時的有錢人捐贈而得，但依出廠序號研判鋼琴已有將近百年歷史。（萬于甄攝）

「一台老鋼琴，述說樹人國小輝煌的過去。」樹人國小倉庫內一台擺放將近百年的老舊鋼琴，經各界大力幫忙之下，近日終於從倉庫搬出修復並煥然一新，校方未來也將辦理歡迎會，讓更多校友聆聽老鋼琴優美的樂音。

樹人國小校長劉裕承表示，老鋼琴是考證學校年代歷史的佐證之一，但校方礙於空間及經費問題，多年來一直沒有進行修復，默默躲在廚房倉庫內，日前接獲高師大美術系教授林志銘致電詢問，才又重新找尋修復的可能性。

老鋼琴為山葉鋼琴公司出產的直立式鋼琴，琴邊還刻有「烏樹林小學校創立20周年紀念」等字樣，一體成型的鑄鐵鐵骨，琴鍵則是現在少見的象牙琴鍵，但因年代久遠，修復有一定的困難度，校方在文化局的引薦下，遠從高雄請來山葉鋼琴公司調琴師蕭瑞典，進行2次維修評估。

劉裕承說，老鋼琴從生產序號及零件研判，距今應有90多年的歷史，可能是當時有錢的家長大方捐贈，好在鋼琴是原廠進口，雖琴槌的棉線斷了不少，但因主結構大致完整，趕緊請調琴師送回原廠修復，老鋼琴已達恢復基本的演奏功能。

老鋼琴現已走出倉庫，與雙層玻璃老黑板擺放在樹人國小日式教室內，見證學校悠久的歷史，校方未來也將舉辦一場別開生面的歡迎會，讓更多校友、孩童聆聽樹人的歷史文物。

(中時)