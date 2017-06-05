桃園龍潭大池將改造 預計2年變身

桃園市政府投入約2億2000萬元經費，對龍潭大池整治，包含舊吊橋拆除、重建以及河岸改造等，讓大池有嶄新面貌。(圖/賴佑維)

桃園市長盃龍舟賽過後，龍潭大池將進行為期2年的改造計畫，總經費約2億2000萬元，要讓龍潭大池改頭換面，包含吊橋改建、河岸改造等。未來龍潭大池還有水上活動可玩，讓民眾更親近這座「大埤塘」。

桃園市觀光旅遊局表示，龍潭大池改造計畫將分為2期，首期將以大池西岸為主，預計原有的遊客管理中心2樓加蓋，以及公廁整建和吊橋拆除，和兒童遊戲場、體健場改善。觀旅局說，管理中心2樓加蓋後預計委外招商，將以餐飲業為主，希望民眾能享用美食，也欣賞大池的景觀。

(中時)