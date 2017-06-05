癌症、小兒麻痺生克服身體障礙 正修科大3人榮獲學習楷模
「只要還有體力、就要完成夢想！」正修科大罹患乳癌三期的許芸榛、患有小兒麻痺的朱君奇及陳靜怡，求學路艱難，靠著堅毅不拔的意志力克服身體病痛，完成研究所及大學學業，獲選學習楷模，將於畢業典禮頒獎表揚。
正修科大進修院校企管科許芸榛曾罹患乳癌三期，求學過程歷經多次化療，因左乳癌細胞擴散到左手淋巴，只得切除左胸淋巴，有時上課抄寫筆記，手還會痛到抽筋而無法寫字，但儘管身體虛弱，她無論颳風或下雨從不缺席，她說，趁還有體力能完成夢想時，就要努力去實現。
患有小兒麻痺的資訊管理研究所陳靜怡二專畢業後謀職不順，但她沒有氣餒，便報名資策會數位學習種子班，受到老師肯定，讓她有第一份工作，帶領新竹科學園區員工線上學習，目前任職停易適科技公司培訓客服新人。
陳靜怡更努力考取駭客技術專家認證、資安鑑識調查專家認證、資料庫、IFRS資訊規劃師、資訊管理專業人員5張證照，她以己例為身心障礙者下新註解，身障者不只能獨善其身，還能兼善天下。
資訊工程研究所朱君奇3歲時患小兒麻痺，他以電動輪椅代步上學，不但從不缺席，還總是第一個到教室預習當天課業，6年從不怠懈，老師肯定他的認真向學，值得同學學習。
(中時)
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