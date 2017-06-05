永康科工區太陽能發電 為台南市增210萬收入
經發局配合台南低碳城市的施政方向，紛紛在科工區內設置太陽能光電系統以供發電，其中，永康科技工業園區更定調為「綠能科技」園區，全區照明採用LED節能燈具，而服務中心、污水處理廠及高架水塔現已設置容量380千瓦太陽能光電板，每年發電量可增加市府210萬收入。
經發局表示，台南市政府長期以來推動低碳城市的目標，每年除推出夏月節電活動，並由公部門帶頭節電外，也積極設置太陽能光電系統補助發電，目前規畫在永康科工區、柳營科工區及樹谷等3個工業區滯洪池，設置容量約6.2百萬瓦的浮動式太陽光電系統。
其中，永康科工區更希望朝向「綠能科技」園區發展，全區除照明採用LED節能燈具外，8座停車場也設置太陽能棚架，科工區服務中心、污水處理廠及高架水塔也設置大型太陽能板，容量約380千瓦，每年總發電量共41.6萬度，賣給台電已增加210萬收入。
經發局局長方進呈進一步指出，永康科工區已在上個月12日與系統商簽約，在不影響滯洪池原有防洪功能下，10月底可完成容量100千瓦的浮動式太陽能發電系統設置，並與園區內原有發電系統，一同轉運賣給台電。
柳營科工區及樹谷園區則為符合土地使用管制規定，現辦理細部計畫變更及環評同意備查作業，預計7月份可邀集廠商洽談。經發局希望藉由產業園區設置太陽光電系統，擺脫工業區刻板印象，更為台南低碳城市目標往前一大步。
(中時)
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