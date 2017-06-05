從小和道教結緣 他投入上千萬蓋廟

大溪區40歲民眾吳炯均經營汽車旅館、嬰幼兒用品、餐廳，因為小時候父親在廟裡服務，因此投入上千萬蓋廟，希望宣揚道教。(賴佑維攝)

桃園市大溪區40歲民眾吳炯均原先經營汽車旅館，又開設嬰幼兒用品店，後來更開設餐廳。但他因為從小和道教結緣，投入上千萬在大溪埔頂買地蓋廟，自己還擔任負責人主持廟務，他說，希望弘揚道教，藉由宗教力量讓社會更安寧。

吳炯均花了上千萬在大溪埔頂重劃區蓋了寺廟服務民眾，自己更穿上道袍主持廟務。他說，當初不少朋友以為他看破紅塵，決定出家。他說，希望透過道教修身養性，讓心靈沉澱、人心可以安寧，也讓社會多一股安定的力量。

(中時)