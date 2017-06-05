獲美支持庫德族部隊 將進攻IS心臟地帶

受美國支持庫爾德族領導的敘利亞民主力量近日將進攻IS心臟地帶：拉卡。(圖/美聯社)

以美國為首的聯軍不斷向伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」(IS) 根據地發動攻勢，由庫爾德族領導的敘利亞民主力量(Syrian Democratic Forces，SDF)發言人在上周六(3日)表示，近日將進攻IS心臟地帶：拉卡(Raqa)。

據《美聯社》報導，獲美國支持的SDF近日不斷進逼拉卡，成功推進到幼發拉底河南岸一座重要水壩及多條村莊，拉卡就位於河的北岸。SDF發言人表示，受到美軍支持的庫德族部隊很快就會發動在拉卡的戰鬥。

不過，拉卡的規模也讓部隊面臨到新挑戰。拉卡是IS控制下最大都市，自2014年1月就奪取這座城市做為擴張基地，向敘利亞北部和伊拉克北部推進其中包括伊拉克第二大城市摩蘇爾。拉卡約有30萬人，專家說道，IS武裝分子可能迫使民眾留下來將其做為人盾。以美國為首的波斯灣國家，以及美國支持的伊拉克部隊和盟軍民兵，自去年10月向IS不斷進攻，如今已收復摩蘇爾的大部分地區。

美國在進行進攻的戰鬥時，為當地的民兵提供武器，美國總統川普也在5月下旬也開始增加裝備給這些庫德族戰鬥人員。不過土耳其政府沮喪的表示，這些接受武器的民兵就是土耳其境內的鼓噪庫爾德叛亂的恐怖分子，會使得土耳其境內打擊恐怖主義的活動更加艱難。

(中時電子報)