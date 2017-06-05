幫過建仔的魔法學校好在哪？鄭錡鴻這麼說
去年王建民加盟皇家後重返大聯盟，讓德州渥爾佛斯棒球學校傳遍全台，如今這間幫過不少投手東山再起的學校，在中職與體育署聯手促成下，將於今年11月底來台開課，這間學校的訓練特別之處，曾兩度赴美參與學校訓練的中信兄弟投手鄭錡鴻說，他們會先加強身體強度，而後才是技術，訓練器材的完善，更是讓人驚艷。
鄭錡鴻結束旅美生涯後，2010年返台加盟中信兄弟前身兄弟象，但前5個球季表現並不好。2015年球季結束，他赴美到德州學校訓練，去年開季首場先發對義大犀牛，就用6.2局失1分好投摘勝。最後他雖後段不穩，不過拿下5勝是近3年最多。
棒球學校訓練有何不同？鄭錡鴻說，他們會針對每個球員的需求，規劃不同的訓練菜單，「他們會先評估球員的身體狀況，先把比較不足的部分做加強，接著才進到技術層面的訓練，訓練內容、完善的訓練器材，都讓人印象深刻。」經棒球學校訓練後，鄭錡鴻認為現在投起球來，感覺更加順暢且有自信。
有了一次身手回溫的經驗，鄭錡鴻去年季後再度赴美，到棒球學校的佛州分校訓練2周，他今年出賽11場，繳2勝0敗、自責分率4.26成績，表現稱不上優異，但相較前幾年是好上許多。對棒球學校即將來台，他樂觀其成，「雖然他們訓練的方式，未必適合每個人，不過透過新的嘗試，對台灣棒球實力應該會有幫助。」
(中時電子報)
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