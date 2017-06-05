明德外役監獄街頭藝人考照 14名受刑人報考

明德外役監獄5日為受刑人舉辦街頭藝人考照，也是南市府文化局首次進駐獄方就地審議。（萬于甄翻攝）

▲14位受刑人在考照前，把握時間練嗓子、樂曲，相當專注投入，大家都希望能一次考取街頭藝人證照。（萬于甄翻攝）

法務部矯正署明德外役監獄為幫助受刑人出獄後，有更多的出路，5日舉辦街頭藝人考照，邀請文化局相關單位鑑定；明德外役監獄目前有343位受刑人，去年參加街頭藝人考照的人數也不少，其中已出獄的「葉少爺」葉冠亨也是在服刑時，考取街頭藝人證照，今年則有14名受刑人參加。

明德外役監獄街頭藝人考照項目包括吉他、歌唱及薩克斯風等類別，5日有14位受刑人報考，其中1人更單獨報考2項，成績將在6月中旬公布。

去年明德外役監獄也曾帶受刑人前往南紡購物中心，參加街頭藝人審議，共有7位通過展演許可證，成績不俗。一名47歲陳姓受刑人今參加考照，其在獄中練吉他已半年時間，希望有機會能成為街頭藝人，就算沒有考過，也多了一項才藝，「能自娛娛人也不錯」。

5日由文化局藝術發展科長楊馥菱、民治文化中心管理科長陳修程、俠客行文創顧問公司執行長陳德安等人進行審議，文化局也是首次直接進駐監獄內，就地審議，方便受刑人考照，未來會考慮依照此模式，延續辦理。

(中時)