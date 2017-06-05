雲林監獄重油外洩 汙染鄰近農田

虎尾興南里農田遭重油汙染，汙染源是雲林監獄。（圖/許素惠）

虎尾興南里農田水稻等遭重油汙染，汙染源是雲林監獄，農民奔相走告。（圖/許素惠）

虎尾興南里農民遭重油汙染，汙染源是雲林監獄，雲林縣環保局與農業處人員前往了解。（圖/許素惠）

虎尾興南里農民遭重油汙染，環保人員查出汙染源是雲林監獄。（圖/許素惠）

雲林監獄廚房鍋爐重油外洩，汙染附近農田，雲林縣環保局採樣開罰，也將循公害糾紛管道協助農民向雲監索賠，還好面積不大，農業處估計受汙面積在10公頃內。

暴雨洪災過後，虎尾興南里農民忙著要清理田地，不料發現水稻等作物裹著黑黑油汙，田水上也浮著一層厚油，真是雪上加霜，趕緊通報相關單位。

環保局立即派員前往採樣，而農業處人員也前往了解，並追出汙染源來自附近的雲林監獄，經通報獄方清查，發現是廚房鍋爐的重油外洩，緊急雇工修補。

環保局副副局長張喬維說，將依照《水汙法》對雲林監獄開罰1萬到600萬元，而農民損失部分，則依公害糾紛調處管道協助農民向雲監索賠。

(中時)