鍍金摘銀 湖口高中體資生錄取國立大學
新竹縣湖口高中學生，今年在全中運拿下學校田徑總成績全國前3名的佳績，包括高男1萬公尺競走張洧綝、1萬公尺競賽周賢峰、國女跆拳對打42公斤級吳羽絜3人奪金，近日並順利考取清大體育系、國體大競技系以及直升湖中高中部，愛運動也兼顧到升學。
湖口高中指出，周賢峰是從中距離轉戰長距離的選手，沒想到能拿到全國第1，今年全中運他與競爭對手，是在1萬公尺與5000公尺相互競爭下，你先我後，兩人都各拿下1面金牌與銀牌，對經驗的累積非常寶貴。
周賢峰此次在各大學運動績優生獨招中獲得國立體大、台灣體大競技系的錄取，他傾向選讀國體，也對未來充滿信心，希望能代表國家出賽。
已是亞青國手的張洧綝在全中運1萬公尺競走以破大會成績奪冠，面臨升學也順利在清大體育系招生中脫穎而出，他與弟弟張洧睿從國中就投入競走競賽，今年全中運1萬公尺競走，他和弟弟及高二學弟張家洋就包辦了金、銀、銅牌。
另，個人射箭銅牌、團體銀牌的陳政鴻，錄取台北市立大學競技系；第1次參加全中運就奪金的湖口國中部3年級吳羽絜，早在國小就曾拿過全國國小5年級23至25公斤、6年級25至27公斤級的冠軍，今年直升學校高中部，希望繼續為校、為竹縣爭光。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。