鍍金摘銀 湖口高中體資生錄取國立大學

新竹縣湖口高中體資班學生，在此屆全中運表現亮眼，並順利考取國立大學，愛運動也能上國立好學校哦。（陳育賢攝）

新竹縣湖口高中學生，今年在全中運拿下學校田徑總成績全國前3名的佳績，包括高男1萬公尺競走張洧綝、1萬公尺競賽周賢峰、國女跆拳對打42公斤級吳羽絜3人奪金，近日並順利考取清大體育系、國體大競技系以及直升湖中高中部，愛運動也兼顧到升學。

湖口高中指出，周賢峰是從中距離轉戰長距離的選手，沒想到能拿到全國第1，今年全中運他與競爭對手，是在1萬公尺與5000公尺相互競爭下，你先我後，兩人都各拿下1面金牌與銀牌，對經驗的累積非常寶貴。

周賢峰此次在各大學運動績優生獨招中獲得國立體大、台灣體大競技系的錄取，他傾向選讀國體，也對未來充滿信心，希望能代表國家出賽。

已是亞青國手的張洧綝在全中運1萬公尺競走以破大會成績奪冠，面臨升學也順利在清大體育系招生中脫穎而出，他與弟弟張洧睿從國中就投入競走競賽，今年全中運1萬公尺競走，他和弟弟及高二學弟張家洋就包辦了金、銀、銅牌。

另，個人射箭銅牌、團體銀牌的陳政鴻，錄取台北市立大學競技系；第1次參加全中運就奪金的湖口國中部3年級吳羽絜，早在國小就曾拿過全國國小5年級23至25公斤、6年級25至27公斤級的冠軍，今年直升學校高中部，希望繼續為校、為竹縣爭光。

(中時)