男持槍示威 卻因子彈規格不符掉漆

警方到場，發現莊男身上帶有改造短槍。（楊明峰翻攝）

莊男槍彈被警方查扣。（楊明峰翻攝）

25歲莊姓男子5日到桃園市中壢區新生路某地下室與人發生糾紛，中壢警方獲報到場，腰際間「鼓鼓的」被眼尖員警發現，身上被起出改造槍枝及11顆子彈，但掉漆的是，子彈規格不符，根本無法填彈，改造短槍只能用來嚇人，訊後被依槍砲罪嫌移送偵辦。

警方調查，因女友在KTV與人發生口角，莊男拿槍前往示威，對方見狀報警，才起出帶有槍械。

莊男供稱，在工作的廢棄物工廠撿到槍支，上網買子彈，單發現尺寸不合，因此無法裝填，但不知道賣家身份。

(中時)