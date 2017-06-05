永平工商制服 獲票選活動北區冠軍

永平工商制服奪得票選活動北區冠軍。（楊明峰攝）

桃園市楊梅區永平工商參加2017年「畢業季高校制服大賞」票選活動中，夏季制服獲得1萬3366票，成為全國最高票，更榮獲北部冠軍，學生說，水藍色制服搭配白長襪、白球鞋，在夏天更顯涼意，也展現學生的青春洋溢。

該活動為由「UniformMap 制服地圖」網站舉辦，開放全國500餘所高中職參賽，歷經2個月的2輪投票，包含人氣制服星海選、全國票選後，北、中、南區冠軍分別為永平工商、君毅高中、南英商工。

(中時)