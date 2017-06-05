明星賽票選 彭政閔「人氣王」穩13連霸

黃衫軍彭政閔，今年明星賽票選十拿九穩「人氣王」13連霸。(資料照 季志翔攝)

2017中華職棒明星對抗賽票選即將截止，今年除了球迷票選外還首度增加由教練、選手和媒體「專業人員」票選。其中兩隊24個位置當中富邦悍將和統一獅都拿下7個位置的第1名（外野前3名），中信兄弟彭政閔與蔣智賢，則在「球迷票選」與「專業票選」的守備位置均暫居紅白兩隊「人氣王」。票選倒數兩天，球迷朋友仍可藉由各種管道為支持的選手投下神聖一票，讓他們在首次東台灣明星賽亮相。

黃衫軍蔣智賢總得票數僅次於彭政閔，暫居明星白隊「人氣王」。(中信兄弟提供)

聯盟今（5)日公布明星賽票選前6週票數，挑戰人氣王13連霸的彭政閔仍以56萬8857票，暫居今年明星賽得票數第1「人氣王」，蔣智賢50萬7324票位居次，但得票數明星白隊第1。除了獲得球迷支持外，兩人在專業人員票選當中也分別拿下明星白隊1壘手及明星紅隊指定打擊的第1名。

除了他們兩人之外，明星紅隊的捕手郭峻偉、二壘手潘萣翔、游擊手陳傑憲、外野手王柏融，以及明星白隊外野手張志豪、高國輝，也在球迷及專業人員票選都獲得該守位的第1名。

另林樺慶、朱俊祥和王躍霖3名Lamigo桃猿投手，分別在明星紅隊先發、中繼和救援投手位置拿下第1名，陳俊秀、李宗賢則是一壘手及三壘手的第1。外野手除了王柏融之外，還有林哲瑄和鄭鎧文都獲得專業人員的青睞。

明星白隊部分，先發、中繼投手第1名分別為富邦的羅力和增菘瑋，救援投手則是陳禹勳。捕手部分，高志綱獲得最多專業人員選票，二、三、游則是林志祥、陳鏞基和陳凱倫。外野手部分，羅國龍也拿下不少專業人員選票，排在第3名，指定打擊則是胡金龍拿下最多票。

專業人員票選占比40％，球迷票選仍具有60％影響力，目前在球迷票選部分，中信兄弟拿下兩隊24席之中的19席，統一7-ELEVEn獅隊有3席，富邦悍將和Lamigo桃猿則各占1席。投票截止期限為6月7日，歡迎球迷朋友把握最後兩天的投票機會，透過各種管道將票投給喜愛的選手，讓他們在最終排名拿下第1名，前進明星賽。

(中時電子報)