雨後水分足 花壇鄉竹筍大出滋味正好
大雨後山區筍子大發、出頭，花壇鄉岩竹村等山坡地竹筍在端午節後進入盛產，近日充沛雨量讓筍子紛紛冒出來，水分含量高讓鮮筍更清甜鮮脆，滋味正好。
種植竹筍逾40年的資深筍農許界室指出，今年氣候趕不上節氣，端午節前夕雨水太少、溫差又大，筍子長不大導致價格高漲，麻竹筍價格每斤在70、80元以上，節後少了包粽需求，市場價格平穩，略降至60元。
許界室說，大量雨水讓筍子含水量充足，滋味口感特別好；因連日豪雨成災菜價上揚，帶動綠竹筍需求，綠竹筍因天候涼冷生長緩慢，產量未見提升，供應量不足，因此價格將維持在每斤120元的高檔。
花壇鄉長李成濟表示，花壇鄉過去是全台三大竹筍產地之一，筍農主要在岩竹、文德、白沙和長沙等村種植綠竹筍和麻竹筍，因為山坡地砂質土壤，特別適合筍子生長，主要銷往彰化、台中，品質有口皆碑。
李成濟說，最盛時期全鄉有高達200公頃種植面積，近年來雖萎縮剩下一半，但筍農技術精益求精，現在吃鮮筍、冷筍正是時候，產期自端午節起起一直至夏末，今年也將在八月與餐廳業者盛大舉辦花筍節，邀各地民眾來嘗鮮。
(中時)
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