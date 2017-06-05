淡水中正東路暴雨狂淹 李四川帶隊會勘

新北市副市長李四川昨天下午帶領市府團隊到淡水區中正東路會勘。（譚宇哲翻攝）

淡水區中正東路暴雨淹水後，新北副市長李四川率隊會勘。（譚宇哲翻攝）

市府團隊到淡水區中正東路會勘，研議解決淹水的方案。（譚宇哲翻攝）

上周暴雨襲捲北台灣，新北市淡水區中正東路連續2天淹水，上下班車流全被堵在關渡橋前，民眾抱怨連連，新北市副市長李四川昨天下午帶領市府團隊到場會勘，當地里長及蔡錦賢議員亦到場關心，研議解決淹水的方案。

淡水區公所表示，瞬間強降雨造成竹圍地區及紅樹林山區匯集逕流過大，夾帶山區泥沙雜物、樹枝，導致中正東路至八勢路口沿線攔汙柵前導路面淹水，會勘後將檢視排水路消能措施、引流排放、集水區分流問題；另也將研擬道路側溝增加通水段面積，及中央分隔島開孔協助排水宣洩，新北市政府將會同道路維管單位及交通部公路局協助改善。

(中時)