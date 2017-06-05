桃猿最快6月13日開香檳 慶祝上半季封王

桃猿球員最快6日13日就可互相擁抱慶祝上半季封王。(資料照 季志翔攝)

中職上周只進行1場比賽，此戰因戰績排名第2的中信兄弟敗給富邦悍將，讓排名第1的Lamigo桃猿浮現封王魔術數字「M10」，桃猿最快6月13日作客在洲際球場擊敗中信兄弟，就可開香檳慶祝贏得上半季冠軍。

此外，如果中信兄弟7日擊敗富邦悍將，富邦也成為上半季第1支被淘汰的球隊，失去爭奪季冠軍機會。

(中時電子報)