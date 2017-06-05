李承龍毀損石狛犬 高院撤銷原羈押裁定

前台北市議員李承龍與女子邱晉芛涉嫌毀損百年石狛犬一案，高等法院撤銷原羈押裁定，5日晚間李承龍被送回士林地院重新裁定。（圖／季志翔攝）

前北市議員李承龍和邱晉芛2人於5月28日損毀北市逸仙國小門前2具石狛犬石像遭逮，檢方於29日諭令5萬元交保，但2人稱無錢辦保，檢方改以有逃亡之虞向法院聲押獲准。高等法院於今（5）日將原羈押裁定撤銷，發回臺灣士林地方法院。士林地院晚間再開羈押庭，李、邱2人晚間7點25分進入法院候審。

高等法院撤銷原羈押裁定之理由主要有二：

一，被告2人係當場為警查獲，尚無逃逸，於警詢、偵訊及原審訊問時就渠二人有毀損本件石犬之客觀事實均坦白承認，未見有抗拒偵查、訊問之情形，其是否存在任何事實或跡象、情況等，足以認定被告2人於釋放後確有逃亡之危險？其先前涉犯故意破壞八田與一銅像，有無逃避該案偵查之進行？仍有調查釐清之必要。

二、倘認被告2人符合羈押原因，考量被告2人所涉並非重罪，經檢察官諭知各具保新台幣5萬元，即便因覓保無著，而未能交保，有無必要因而採取干預身體自由最大之羈押處分？能否以責付或限制住居等手段以確保將來追訴、審判及執行之進行？亦尚有一併調查敘明之必要。

(中時電子報)