吳亞馨前男友證稱 吳未私接通告

經紀人周彥彤，認為旗下藝人吳亞馨私接通告、回報酬勞數字不實，先寄出存信函讓她演藝工作全面暫停，進而提告給付違約金800萬元，台北地方法院今（5）日下午開庭審理。法官傳喚吳女前男友香港歌手狄易達等三位證人作證。狄證稱，吳亞馨2015年底是以女友身分「陪他」參加澳門賽車活動，並非去工作，拿到的錢是他經紀公司發的紅包不是酬勞。

周彥彤前年12月9日在臉書貼文：「當你們不知道什麼叫『尊重』二字時，就是我該出手的時候了，對吧。」她提告主張，雙方簽訂「不論有酬無酬的案子，都要事先向經紀人告知」，不過吳亞馨卻未遵照合約，沒事先告知她，就透過狄易達的經紀公司，接了2015年11月17日至23日在澳門參加太陽娛樂主辦的賽車活動，領了四萬元港幣，後續還發生私接通告的行為，甚至代言海洋深層氣泡水。

周晏彤說，曾向吳亞馨詢問此事，她還不承認，只說：「是陪伴男友出席。」周彥彤才告訴她「名單上有妳的名字」，吳亞馨又扯是男友經紀公司主動幫忙接洽，她並不知情。

狄易達開庭時證稱，吳亞馨2015年底是以女友身分「陪他」參加澳門賽車活動，並非去工作，拿到的錢是他經紀公司發的紅包，大約四萬元港幣。

狄易達ヌ說，當時是吳亞馨的同事「Solo」發現名單上有她的名字，他才打電話給自己的經紀公司確認此事，公司回說知道吳女會來，便將名字寫進去，之後他打給周彥彤說明此事，獲得對方同意。

他表示，他的經紀公司聽到他的回覆，便說「既然吳亞馨寫在名單內，那就包給她港幣四萬元紅包」，後來他在打電話給周彥彤，對方說會再與吳亞馨溝通，所以他把現金交給吳亞馨處理，後續他並不清楚，也從沒親眼見過活動名單。

法官接著詢問海洋深層氣泡水業者林先生，是否有請藝人代言？林證稱，大約有百名藝人主動推薦，並在網路社群上分享公司產品，但絕對沒有請藝人代言，公司僅從藝人的粉絲專頁轉貼他們的介紹文章。

周晏彤經紀公司吳姓女員工證稱，無論是氣泡水、面膜廣告以及出席大愛公益活動，吳亞馨均沒依合約約定告知公司，更未獲同意。

雙方也再聲請傳喚證人作證，法官庭末諭知改期7月13日下午3點半再開庭。

(中時)