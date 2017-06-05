林逸欣客串《甘味》摔傷 壓壞骨盆送醫

林逸欣。(本報系資料照，盧禕祺攝)

才女林逸欣近來客串8點檔《甘味人生》，在片中飾演與謝承均一樣擁有雙重人格的妹妹，今日被週刊披露她在上月30號拍戲受傷，骨盆壓壞送醫，推估至少要休息2個月才能工作。

林逸欣驚傳拍戲掛彩，壓傷骨盆，據自由時報報導，林逸欣當時因下雨路滑，不小心滑倒造成後腿股骨盆裂開，並於前幾日開刀。而林逸欣對於受傷一事相當低調，僅在6月2號po出一則貼文「Everything’s gonna be alright」，據悉是因不想讓父母擔心。

(中時電子報)