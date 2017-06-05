《了解與互信 兩岸一定旺》台灣頭淹到台灣尾 小英不忘推銷前瞻有事嗎？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

過去三天梅雨成災，台灣從北淹到南， 突顯出的不只是台灣政府的危機處理問題，也突顯出全球氣候變遷的重大危機，不過蔡英文似乎沒有檢討，還在臉書PO文，說"治水不能等"，再替自己的前瞻計劃打廣告？

翻開前瞻計畫書，「水環境」項目，8年編列2500億經費，聽起來似乎預算蠻多，但其中「改善縣市河川及區域排水」，卻只有720億！基礎都不穩，那來的前瞻？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析!

本集來賓

國民黨立委 賴士葆

前政院發言人 鄭麗文

國會助理 鄭照新

新黨新思維中心主任 侯漢廷

中國社科院台研所副所長 朱衛東(北京連線)

(中時電子報)