解決雲林水患 蘇治芬提滯洪池韌性城市
雲林縣多個鄉鎮因排水不及嚴重淹水，立委蘇治芬5日提出廣設滯洪池「與水共舞，韌性城市」計畫，認為中央治水時效與經費緩不濟急，利用低窪農地廣設滯洪池，才能避免極端氣候再淹水的情況。
此次暴雨造成雲林縣多個鄉鎮因排水不及嚴重淹水，危及民眾財產生命安全，立法委員蘇治芬與雲林縣議員蔡岳儒、北港鎮長張勝智今天以在地人的觀點，提出「滯洪池韌性城市」治水方案。
蘇治芬表示，面對氣候異常頻率變高，降雨量遠超過10年排水路設計標準，中央應重新審視治水預算編列與治水政策，6年600億的傳統治水做法，已不敵暴雨承載量，必需改變治水思維，採取「與水共存」、「與水共舞」。
目前中央政府已有總合治水計畫，但時效性與經費問題緩不濟急，需配合每個縣市的區域治水計畫，包括廣設分散式滯洪池、村落防護計畫、水利事權統一，才能有效解決淹水問題。
蘇治芬、張勝智、蔡岳儒說，政府應找出低窪地，上面種電、下面規畫成滯洪空間，最好以不徵收方式，向農民承租或輔導農民配合治水政策，規畫低地農田種電政策，創造複合效益，兼顧農民福祉又能蓄洪。
蘇治芬最後總結，面對越來越極端的氣候，以往治水方式已不敵遽雨考驗，接下來將著手修法，要求相關水利單位配合，在與水共「舞」的前提下，以「韌性鄉村營造」面對未來的水患挑戰。
(中時)
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