英恐攻頻傳影響溫網？ 喬帥、丹麥甜心不擔心
英國倫敦近日恐怖攻擊頻傳，不過並未影響球員7月前進草地大滿貫賽溫網意願，世界第2塞爾維亞喬柯維奇(Novak Djokovic)看得很開，「我並沒有該不該去的疑惑。它可以發生在倫敦、在巴黎，在任何地方都有可能。」
英國近3個月出現3起重大恐怖攻擊事件，5月底曼徹斯特亞莉安娜演唱會恐攻爆炸案，釀22死119傷悲劇，3日當地晚間又發生貨車在市中心倫敦橋衝撞，恐怖份子持刀傷人，造成7人喪命48傷，但並未影響球員下個月赴溫網意願。
法網挺進8強的「喬帥」也聽聞倫敦恐攻事件，坦言消息令人感到沉重，但從未有缺席溫網的念頭，「任何地方都可能會發生，但如果我們活在恐懼中，那就不是人生。如果命中注定你就是會在錯誤時間出現，只能聽天由命。」
挑戰生涯法網男單第10冠的西班牙名將納達爾(Rafael Nadal)，對英國遭遇恐攻也同表哀悼，英國好手球王莫瑞(Andy Murray)的胞兄傑米莫瑞(Jamie Murray)則對祖國有信心，溫網會採高規格安檢避免意外發生，「世界各地都在恐攻的陰霾下，我們只能相信當局。」
前球后「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)表示，恐攻防不慎防，包括法國巴黎先前也曾遭受恐怖攻擊，「法網維安做得很好，我相信到了溫網他們也會盡力做到最好。」
(中時電子報)
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