中職球場氣象預報將上路 鄭錡鴻：更好調整心態

中華職棒5日與氣象局訂定合作協議，7月推出12球場氣象預報。(蔡銘仁攝)

因應台灣氣候多變，中華職棒與氣象局合作，規劃針對全台12球場進行天氣預報，雙方在5日簽訂氣象服務合作意向書，期望讓整體職棒環境變得更好，今天出席活動的中信兄弟鄭錡鴻和Lamigo桃猿林樺慶，都樂觀看待這個新服務的上路，鄭錡鴻認為，能像這樣提前明白天氣狀況，能更容易調整心態。

上周全台雨勢不停，中職僅完成5月31日富邦悍將與中信兄弟1場比賽，其他比賽全都因雨順延。今天中職會長吳志揚與氣象局辛在勤局長簽訂合約後，系統最快在7月上路，辛局長表示，屆時包括降雨機率、雨勢大小、濕度、風速、風向等項目，以及7天天氣預報、48小時內逐3小時即時預報，球迷和球員們都能一手掌握。

新系統上路，鄭錡鴻樂觀其成，他說，過去在小聯盟就有類似的系統，而以他自己來說，最不想遇到是下雨跟悶熱，有系統輔助下，對投球的心理準備有幫助，「平常自己遇到先發那天，本就會注意天氣預報，現在這樣，投球時就比較不用擔心下雨，但若真的遇到，不知道會不會打時，也得告訴自己今天一定會比，努力不讓注意力分散。」

今年在中職「喚雨」出名林樺慶說，本季自己預定5、6場先發，至少有4場延賽，連昨天去二軍調整，也下雨打不成，「因雨延賽，有時心態會亂掉，現在新系統上路，能對調整有幫助。」除了下雨，他認為風速、風向的預報，影響球飛行距離跟球速，對投球也會有幫助，鄭錡鴻則表示，因應風的狀況，對左右打策略也會改變。

然而，例行賽遇雨還能延賽，但一年一度的明星賽今年轉戰多雨的東部，若下雨該怎麼辦？馮勝賢表示，只能盡力做好萬全準備，10天前就會開始監控當地狀況，期望老天賞臉，到時能給個好天氣。

(中時電子報)