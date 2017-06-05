尚比亞釋放31陸公民 限期離境

非洲國家尚比亞日前逮捕31名中國大陸公民，經過大陸外交部交涉，尚比亞５日同意釋放此31位人士，並要求所有人當天全部離境，不過並非「驅逐出境」。

澎湃新聞轉述紅星新聞消息，尚比亞華人華僑總會銅帶省分會會長王新5日指出，中國駐尚比亞大使館工作人員向他告知，經中國駐尚比亞大使楊優明與尚比亞內政部長交涉後，對方同意全部釋放31名被捕中國人，尚比亞移民局不會向法院起訴這31人，但是31人必須全部離境，不允許任何例外。

同時，這些人的離境不屬於驅逐出境，將來還可以返回尚比亞。

雖然尚國內政部長答應無罪釋放，但是王新表示，現在交涉還在進行中，因為恩多拉移民局要求被關押中方人員簽署驅逐信，現在這個情況還不確定是否屬實。王新表示需要趕緊去確認簽署的信，如果是普通的信可以配合；如果是驅逐信將堅決拒絕，必須要個說法。

這次逮捕事件的起因，被認為是5月底尚比亞警方在驅趕孔科拉銅礦公司（Konkola Copper Mines）欽戈拉礦區的偷礦人員時，擊斃了兩名當地人，引發了欽戈拉部分居民的遊行示威活動。據反映，這些偷礦人員將所盜礦石銷往煉銅企業。

當地時間6月1日，尚比亞銅帶省基特韋和欽戈拉的7家陸資民營礦業公司31名中國大陸籍員工，被當地移民局和警方逮捕，先後關押在恩多拉警察局看守所和基特韋卡芬薩監獄。

此外，陸資企業在納稅、雇佣員工、環境保護等方面的經營管理方式也可能是此次抓捕活動的導火線之一。

(旺報)