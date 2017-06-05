突破障礙力爭上游 李政軒獲總統教育獎

南華大學創產系碩二生李政軒雖為聽障人士，但仍奮發向上，在木工設計領域表現傑出，曾獲國際金牌。（圖/鄭順福提供）

就讀南華大學創意產品設計學系碩二生李政軒，從小就聽不見也無法說話，也因無聲世界，形容自己「孤獨得像一朵雲」，雙親也都是聽障，但仍奮發向上，更以精湛的木工設計技術勇奪國際金牌，其力爭上游、熱愛生命的精神備受肯定，日前榮獲總統教育獎。

創產系主任鄭順福說，李政軒的父親李介洲，也是一位木工設計達人，也曾拿下國際金牌，對父親相當崇拜，自小就對木工感到興趣並跟著學習，李政軒也透露，因為只能在無聲世界享受孤寂，甚至形容自己「孤獨得像一朵雲」，所以都把心思專注在木工設計上。

李政軒曾參加第13屆全國身心障礙技能競賽，榮獲第二名且獲選為「第9屆國際展能節職業技能競賽」基礎家具木工職類國手，為參加國際賽事進行1年特訓後，拿下金牌獎，鄭順福說，其努力向上的精神備受肯定，榮獲總統教育獎，將於7月7日接受表揚。

(中時)