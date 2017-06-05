突破障礙力爭上游 李政軒獲總統教育獎
就讀南華大學創意產品設計學系碩二生李政軒，從小就聽不見也無法說話，也因無聲世界，形容自己「孤獨得像一朵雲」，雙親也都是聽障，但仍奮發向上，更以精湛的木工設計技術勇奪國際金牌，其力爭上游、熱愛生命的精神備受肯定，日前榮獲總統教育獎。
創產系主任鄭順福說，李政軒的父親李介洲，也是一位木工設計達人，也曾拿下國際金牌，對父親相當崇拜，自小就對木工感到興趣並跟著學習，李政軒也透露，因為只能在無聲世界享受孤寂，甚至形容自己「孤獨得像一朵雲」，所以都把心思專注在木工設計上。
李政軒曾參加第13屆全國身心障礙技能競賽，榮獲第二名且獲選為「第9屆國際展能節職業技能競賽」基礎家具木工職類國手，為參加國際賽事進行1年特訓後，拿下金牌獎，鄭順福說，其努力向上的精神備受肯定，榮獲總統教育獎，將於7月7日接受表揚。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。