狂雨炸基隆　市長林右昌鬆口道歉

議會結束後，市長林右昌在受訪時終於鬆口道歉，承認市府在災害應變能力有所不足。（圖/張穎齊）

強降雨滯留，基隆各地災情頻傳，造成淹水災情87件、土石流災情69件，並引起民眾強烈不滿，紛紛砲轟基隆市政府防災不力，並痛罵市長林右昌「只會作秀！」議員們也在今(5)天議會上要求市長道歉，對此，林右昌在今天下午5時議會結束受訪時，終於鬆口公開道歉。

林右昌說：「針對此次災情，市政府雖已出動大批機具防洪，但仍力有未逮，未能在最短時間解決問題，我個人相當難過，在這邊對大家深感抱歉，我會承擔起所有責任，也會盡全力徹底解決防災問題。」

林右昌表示，在全球暖化與極端氣候狀況下，瞬間強降雨致災已遠遠超過市府能量，雖然已出動大量機具，但市府在災害應變能力仍有所不足。

他還提到，大武崙地區因過度開發、人口密度高，所以經逢豪雨導致災情最為嚴重，只有靠分洪和分流才能解決水患，但因經費過於龐大，好在林全院長願意給予協助幫忙，研擬改善措施。

(中時)