2月才開刀清腦積血 甄珍驚爆又撞頭上舊傷處

資深影后甄珍近年健康亮紅燈，年初才跌倒撞到頭，開刀清腦積血，如今竟在返家之際，又撞到頭部舊傷處。(中時資料照片)

資深影后甄珍這幾年多災多難，健康問題尤其讓兒子劉子千擔心，她今年1月不慎在美國跌倒，從二樓樓梯摔到一樓，之後開始偏頭痛，就診後發現腦積血，2月底開刀清除血塊，經過幾個月休養，本準備搭機返回台灣或香港，沒想到又發生意外，讓人相當擔心。

甄珍農曆年赴美探親，在樓梯摔倒傷到頭，因此在美國開刀清積血，本預計本月初就搭機返家，然她接受香港《蘋果》專訪，她2月開刀後，一直在美國修養，正當準備回家之際，在整理箱子時，雖記得低頭閃躲，卻沒注意到凸出的圓木頭，於是頭又撞上掛衣服的桿子，正好撞在開刀的傷口上。

甄珍表示撞到當下頭有點昏，但她判斷應該沒事，不過舊傷處腫了一個包，讓她嘆息：「唉！怎麼辦，這個人老了，動作又慢，這個反應不過來，沒辦法」，如今稍微還有一點點腫痛不舒服，不知會不會影響返家的行程。

(中時電子報)