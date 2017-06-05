嘉義縣山區 雨後出現蛟龍瀑布

嘉義縣阿里山鄉豐山村出現東亞第一長瀑蛟龍瀑布。（許銘月提供）

阿里山鄉達山美村的達娜伊谷，雨後出現數十道瀑布。（莊信然提供）

「蛟龍瀑布」有著東亞第一長瀑布的美稱，其景象前幾天就出現在嘉義縣阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區，但前天、昨天豐山對外道路全面中斷，讓遊客無法前往欣賞，而豐山景觀民宿老闆許銘月則拍到如蛟龍翻騰的壯闊瀑布，傳上網路吸引不少人觀看。

另外，阿里山鄉山美村的達娜伊谷，也出現數十道瀑布群，彷彿身歷奇幻電影場景，其景象有如一幅山水畫，美不勝收，讓人驚艷。

(中時)