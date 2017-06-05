民眾建議取消機車二段式左轉 交通部：地方不贊成

有民眾於國發會的公共政策網路參與平臺提議「提升全民行車觀念，以提升全民行車環境品質，解除禁行機慢車道，解除強制二段式左轉」，交通部認為涉及地方政府道路交通工程配置規畫事宜，經函徵各地方政府意見，多數認不宜貿然廢除，應尊重地方政府的權責。

交通部表示，因涉地方政府交通管理規畫權責，函徵全國各縣市政府、內政部警政署、公路總局及運輸研究所等單位意見，並於5月26日召開會議，邀請提案人及相關單位共同討論。中央主管機關應尊重各地道路主管機關係基於安全及效率之交通管理規劃。鑑於現行法規已留給地方政府彈性管理之空間，應尚無需研修相關法規，地方政府可依現場道路交通環境情況，因地制宜綜合評估是否設置或取消禁行機車道及兩段式左轉相關標誌標線。

目前已有多個縣市開始試辦及追蹤實施後之事故改善情形，並逐步擴大檢討，例如臺北市在42處路段試辦取消第三車道禁行機車，結果25處事故改善，17處惡化，因沒有顯著效果，目前實作仍以個案方式檢討施行。

交通部運輸研究所亦已就「路段共享道路空間」及「路口減少轉向衝突」之改善目標，研提具安全性及全國性可適用之規劃原則可供各縣市政府參考，該部將督同公路總局及各直轄市、縣（市）政府因地制宜檢討各級道路配置，以提供更友善的交通環境供不同族群用路人合理使用道路。

(中時)