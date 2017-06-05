美籲陸勿花錢擺平南海 陸：已回歸直接當事國談判
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）5日警告，中國大陸不能靠經濟實力迴避南海與遏止北韓的國際責任。對此中國大陸外交部回應表示，南海問題已回歸由直接當事國通過談判磋商解決爭議的軌道，希望有關方充分尊重和支持地區國家維護南海和平穩定的努力，並為此發揮積極建設性作用，而不是相反。
提勒森在澳洲訪問時稱，「不允許中國藉經濟力量，花錢擺平問題」，大陸外交部發言人華春瑩5日回應稱，已關注到有關報導，他強調中國與東協國家共同維護南海地區和平穩定的努力有目共睹，中國為推動和平解決朝鮮半島核問題所付出的巨大和不懈努力也是有目共睹的。
華春瑩表示，美澳就南海問題發表了一些言論，中方已表明了有關立場。他進一步強調，在地區國家的共同努力下，當前本地區保持了和平穩定的發展勢頭，這一局面值得珍惜。南海問題已回歸由直接當事國通過談判磋商解決爭議的軌道。中國和菲律賓就妥善處理南海問題達成共識，兩國不久前成功舉行了南海問題雙邊磋商機制第一次會議。同時，中國和東盟國家還達成「南海行為準則」框架，為下一步準則磋商奠定了堅實基礎。
華春瑩說，中國和東協國家也在積極開展海上務實合作，落實一批早收項目。希望有關方充分尊重和支持地區國家維護南海和平穩定的努力，並為此發揮積極建設性作用，而不是相反。
(旺報)
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