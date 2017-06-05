舉重舉到腦部瘻管 北榮血管抓漏免擔心
台北榮總收治一位舉重女選手練舉練到腦部瘻管，北榮總放射線部利用最新「微創導管」與「定量血管攝影」醫治，醫生提醒民眾如有嚴重耳鳴、眼睛不適就要注意了，這有超過7成會是腦部瘻管。
腦部瘻管的發生率約為萬分之一，形成原因目前並不清楚，但有可能與之前的頭部手術、拉皮、使用女性賀爾蒙、長期倒立或是長期腹部用力有關。常常經由健康檢查發現，其風險從最輕微的無症狀、再到最嚴重的經年累月頭痛至腦溢血都有可能。
北榮放射線部主治醫師林重榮表示，大部分腦部瘻管患者會有跳動式的耳鳴，嚴重會影響睡眠，有些病患有眼部的症狀，例如紅腫、不能對焦、眼皮不自主地下垂等。病情較嚴重者會影響腦循環，進而產生頭痛、記憶力減退、癲癇發作等。
北榮至今治療400多例腦部瘻管患者，平均年齡50歲，比較偏向年輕族群，北榮因而研發「微創導管」和「定量血管攝影」技術，可先準確預測腦部瘻管嚴重度，再以栓塞術和支架置放術治療，安全又有效，已經治癒51例、均無後遺症，這已達到國際級的腦部疾病治療。
(中時)
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