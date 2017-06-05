金門搶灘料羅灣長泳 選手T恤亮相
「2017金門搶灘料羅灣長泳」將於7月23日登場，以黑、紅為設計基調，看來頗為搶眼、大方的選手T恤今（5）日在新聞發布會中亮相，主題紀念酒也在金酒灌裝中，縣府歡迎愛好海上運動者踴躍參加。
金門副縣長吳成典表示，往年與搶灘料羅灣長泳接連登場的「金廈泳渡」活動，今年因廈門舉辦「金磚5國會議」而暫停辦理，縣府將全力辦好搶灘料羅灣海上長泳，屆時也考慮邀請兩岸知名人士以「神秘嘉賓」身分到場共襄盛舉，選手人數則估計在1500人至1800人之間。
縣府教育處發布今年大會形象設計，洋溢海洋風的藍、白、綠主色與大鯨魚造型，呈現柔和、舒暢的主題意象，並以局部淺紅、金黃套色表現金門人的熱情、好客。
縣府指出，大會形象設計也應用於發給選手的紅色T恤，以及委由金酒公司灌裝的主題酒。同時今年也結合22日登場「金湖鎮花蛤季」活動，打造繽紛燦爛的金門海上活動，讓兩岸鄉親和遊客一起體驗豐富、多樣的金門夏日風情。
縣府指出，在台灣各地活動費用一片喊漲聲中，今年搶灘料羅灣長泳仍維持與往年一樣，即一般750元、成人泳協會員550元、身障及陪同者450元。
主辦單位表示，今年仍備有海泳主題酒送給參加者外，報名人數最多前6個團體也將加頒特別獎，可說是CP值極高的活動。6月10日報名截止，歡迎大家把握機會。
這項活動在金門縣運動地圖資訊網、中華民國成人游泳協會、東南地區海峽兩岸冬泳聯合會兩岸三地網站均有報名相關資訊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。