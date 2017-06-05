金門搶灘料羅灣長泳　選手T恤亮相

「2017金門搶灘料羅灣長泳」將於7月23日登場。（李金生攝）

以黑、紅色為設計基調的選手T恤今天亮相，主題紀念酒也在灌裝中。（李金生攝）

「2017金門搶灘料羅灣長泳」將於7月23日登場，以黑、紅為設計基調，看來頗為搶眼、大方的選手T恤今（5）日在新聞發布會中亮相，主題紀念酒也在金酒灌裝中，縣府歡迎愛好海上運動者踴躍參加。

金門副縣長吳成典表示，往年與搶灘料羅灣長泳接連登場的「金廈泳渡」活動，今年因廈門舉辦「金磚5國會議」而暫停辦理，縣府將全力辦好搶灘料羅灣海上長泳，屆時也考慮邀請兩岸知名人士以「神秘嘉賓」身分到場共襄盛舉，選手人數則估計在1500人至1800人之間。

縣府教育處發布今年大會形象設計，洋溢海洋風的藍、白、綠主色與大鯨魚造型，呈現柔和、舒暢的主題意象，並以局部淺紅、金黃套色表現金門人的熱情、好客。

縣府指出，大會形象設計也應用於發給選手的紅色T恤，以及委由金酒公司灌裝的主題酒。同時今年也結合22日登場「金湖鎮花蛤季」活動，打造繽紛燦爛的金門海上活動，讓兩岸鄉親和遊客一起體驗豐富、多樣的金門夏日風情。

縣府指出，在台灣各地活動費用一片喊漲聲中，今年搶灘料羅灣長泳仍維持與往年一樣，即一般750元、成人泳協會員550元、身障及陪同者450元。

主辦單位表示，今年仍備有海泳主題酒送給參加者外，報名人數最多前6個團體也將加頒特別獎，可說是CP值極高的活動。6月10日報名截止，歡迎大家把握機會。

這項活動在金門縣運動地圖資訊網、中華民國成人游泳協會、東南地區海峽兩岸冬泳聯合會兩岸三地網站均有報名相關資訊。

(中時)