86年歷史的黃文醫院 成嘉市第1棟紀念建築
日治時期號稱「嘉義市銀座」，後改為黃文醫院的老屋，上月傳出要被拆毀，嘉義市文化局緊急啟動暫定古蹟審議機制，今(5)日在嘉義市有形文化資產審議委員會審議下，通過審查取得文化資產身分，成為嘉義市第1棟紀念建築。
審議委員認為，「黃文醫生故居」建於1931年，原為津本喫茶部，見證曾經市街繁華的「嘉義市銀座」，經歷戰爭空襲、諸羅山城228等歷史過程，一直留存至今，深具歷史價值，且建築本身還有其嘉義建築史地位及歷史人文地位。
2代屋主黃文醫師，曾擔任嘉義中學代理校長、更生院、總督府中央研究所、嘉義醫院勤務，為醫學博士杜聰明弟子，是研究與實務並重的醫師，且黃文醫師與杜聰明的師徒連結，研究與實務並重，經過228的磨難，醫師個人特質與近代醫療史、社會史的關聯，是該場所重要的無形文化資產。
整體來說，該建築和洋混合，外觀有嘉義30年代的摩登，內在有非常優良的木構匠藝，加上黃文醫師的經營，為複合有形與無形的優質文化資產。市府文化局也表示，列為紀念建築後，文化局將盡速編列經費及爭取每項程序的補助經費，積極進行緊急搶修工程，在保存文化資產和屋主權利義務上取得雙贏的作法。
(中時)
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