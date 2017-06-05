中共空軍與北大清華合作 培訓太空人才

大陸空軍與知名大學合作，培養既有專業又有飛行能力的飛行員，可能是為太空人養成做準備。(圖/新華網)

大陸空軍單位與大陸的北京大學、清華大學一同合作，使飛行員獲得除軍校以外的學歷，也就是「雙學籍飛行員」，近日這批飛行員完成學業取得畢業證書。此舉可能與培養太空人才很有關係，因為相關報導中特別提到大陸首位太空人楊利偉，也提到太空專業理論。

大陸媒體報導，這批雙學籍飛行員是先取得軍校的學籍，卻轉往清華大學、北京大學、北京航空航天大學等正規大學學習航空科系基礎理論，待學分達標之後，再回到軍校學習飛行科目，使是他們既有高等大學的航空理論知識，也具備駕駛飛機的專業技能，成為「學霸飛行員」。

其他消息提到，這批飛行員相當憧憬成為太空人，視楊利偉為偶像，在大學的學程當中，還有「微重力環境下的物體運動」這種太空理論，可見應該是為將來大陸自建的長期太空實驗室準備人才。

美國早年的太空人多半是由戰機飛行員中挑選，比如水星計畫的7名太空人皆是戰機飛行員。之後因為任務需要開始網羅科學人才，比如阿波羅15號的哈里遜．舒密特(Harrison Schmitt)是一位沒有飛行員經歷的地質學家。

中國大陸的太空研究發展也是遵行類似軌跡，最初期的太空人為了完成任務，會挑選戰機飛行員為主，當太空船發展成熟之際，就要以專業實驗為太空任務導向，這應該就是大陸軍方與高等大學在培養學霸飛行員的重要原因。

(中時電子報)