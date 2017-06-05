東亞資格賽》中華男籃痛宰香港 晉級4強

中華男籃劉錚。(取自FIBA官網)

日本長野開打的亞洲盃東亞資格賽，中華男籃5日預賽第2場面對香港，上半場就拉開領先幅度22分，終場35分差，92比57痛宰香港，本屆賽事開胡，順利拿下4強門票。

中華隊此役登錄12人，11人有得分貢獻。開賽擺出劉錚、周儀翔、周柏臣、蔣淯安、新台灣人戴維斯（Quincy Davis）先發陣容，戴維斯、周柏臣首節展現禁區優勢，第2節更一度將領先幅度拉開到24分，奠定勝基。

全隊共計4人得分上雙，周儀翔全隊最佳13分、4助攻、3籃板，劉錚、于煥亞也雙雙繳出12分、4助攻數據，老將蔡文誠挹注10分、2籃板，戴維斯、周柏臣聯手貢獻18分、9籃板。不過全隊三分球發揮仍不理想，15投4中，命中率不及3成。

中華隊此役壓低香港205公分混血中鋒惠龍兒得分在個位數，他拿下8分、8籃板，香港全隊則僅有得分後衛李琪和196公分大前鋒方誠義得分上雙各獲10分。

1勝1負的中華男籃確定取得4強門票，6日準決賽將逢全主力應戰的地主日本搶決賽門票，勢必有硬仗，準決賽另一場則由中國碰上南韓，勝則晉級決賽，落敗爭季軍。

(中時電子報)